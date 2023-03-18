İYİ Parti'den reklam alamayan Merdan Yanardağ'dan Akşener'e tehdit: Elbette bir yanıtı olur

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hareketli günler geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla masaya geri döndü ancak altılı masada adaylık krizi hala yankılarını sürdürüyor.
İyi Parti, birçok TV kanalında yayınlanan seçim reklamını Tele1'e vermedi. Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise sosyal medya hesabından Akşener'e, "İyi Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur." diyerek tepki gösterdi.
'Çok tuhaf bir reklam'
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yanardağ; TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. E.İmamoğlu ve M.Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; "Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık"! Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil. Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı.
'Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur'
İYİ Parti afişinde Kılıçdaroğlu'na yer vermedi
Geçtiğimiz günlerde, İYİ Parti', İBB'nin reklam alanlarına Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın bulunduğu afişleri astı. 'Tarih Yazacağız' sloganıyla asılan afişlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun olmaması dikkat çekmişti.