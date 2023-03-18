İYİ Parti'den reklam alamayan Merdan Yanardağ'dan Akşener'e tehdit: Elbette bir yanıtı olur

1- TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. E.İmamoğlu ve M.Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; "Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık"! Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil.