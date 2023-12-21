İYİ Parti'den 'siyasi operasyon' açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıyor rozet takılıyor

"Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İyi belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gireceğiz."