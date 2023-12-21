İYİ Parti'den 'siyasi operasyon' açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıyor rozet takılıyor

Özgür Özel - Meral Akşener
Son günlerde CHP ile ittifak yapılmaması nedeniyle istifalarla sarsılan İYİ Parti'den, yerel seçimler öncesinde dikkat çeken bir açıklama yapıldı. İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı öne sürüldü.
"İYİ Parti'ye yapılan kapsamlı bir operasyon"
"İYİ Parti'ye yapılan kapsamlı bir operasyon"
"Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur."
denilen açıklamada,
"Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir"
denildi.
"Poz verip partimize etik dışı mesaj verme çabasındalar"
"Poz verip partimize etik dışı mesaj verme çabasındalar"
"Yerel Yönetimler Başkanlığı'mızın son günlerde İYİ Parti'mize yapılan siyasi operasyonlara ilişkin açıklamasını milletimizin takdirine sunuyoruz"
ifadeleriyle paylaşılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde kurduğumuz İYİ Partimiz, genel seçimlerin ardından milletimizin iradesine uygun şekilde iki kutuplu siyaset düzenine karşı başkaldırının sembolü olmayı sürdürmektedir.
Kuruluşumuzdan bugüne her türlü engellemelere rağmen milletten aldığı güçle mücadelesini sürdüren İYİ Parti'mize son günlerde yapılan siyasi operasyonları dikkatle izliyoruz. Anlıyoruz ki kazanma hırsıyla ve kutuplaşmayı derinleştirerek, tüm ahlaki değerlerden vazgeçtiklerine inandığımız birtakım odaklar, Türkiye'nin gözleri önünde ve fütursuzca İYİ Partililerin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini birtakım vaatlerle yolundan saptırmanın çabası içindeler. Bu açık manipülasyon ve siyasi operasyonlarda, partimizden ayrılan birtakım kişilerin de ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi bizzat arayarak partimize bilinçli şekilde zarar vermeye çalıştıklarına şahit oluyoruz.
Yine İYİ Parti'mizin gönülden desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İYİ Partili belediye başkanlarımızla makamında poz vererek partimize ve o şehirdeki dava arkadaşlarımıza etik dışı bir mesaj verme çabasındadır."
"Transfer teklifleri yapılıyor, rozet takılıyor"
"Transfer teklifleri yapılıyor, rozet takılıyor"
"Bu ve bunun gibi girişimlerle belediye meclis üyelerinin ve ilçe yöneticilerinin istifa ettirilmek istenildiği"
iddiasının yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İyi belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gireceğiz."
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15 dakika önce