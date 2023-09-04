İYİ Partili Adnan Beker, seçimin kaybedilmesini Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine bağladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü.
"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik."
diyen Akşener,
"Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık."
ifadelerini kullandı.
Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere
"Ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz"
demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.
İYİ Partili Adnan Beker: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik
İYİ Partili Adnan Beker: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı TV 100 canlı yayınında, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi.
"Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi. Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve seçim boyunca her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi."
diyen Beker,
"HDP, Kemal Bey’e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Sahada, HDP’nin desteklediği Kemal Bey’i biz de destekliyormuşuz algısı çıktı."
diye konuştu.
"Ankara'nın İYİ Parti'ye verilmesi lazım"
"Ankara'nın İYİ Parti'ye verilmesi lazım"
Beker sözlerinin devamında,
"Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara’nın İYİ Parti’ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Parti’nin adayı olur."
diyerek ortaklarına ittifak şartı koştu.
"Memleketi Allah korumuş"
"Memleketi Allah korumuş"
Sözlerinin devamında eleştirilerini sürdüren Beker,
"Atlılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş."
diye konuştu.
Beker, sözlerini,
"Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor ‘İyi ki kazanmamışız’ diyor."
ifadeleriyle noktaladı.
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2 saat önce