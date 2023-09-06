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İYİ Partili Adnan Beker'den kendisini 'kalbini kırarım' diyerek hedef alan Özgür Özel'e yanıt: Keşke o kahvelere gitselermiş

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, kendisini "Kalbini kırarım, Bir kahvenin köşesinde askerlik arkadaşlarıyla konuşuyormuşçasına özensiz bir değerlendirme yaptı" diyerek hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. "Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz." diyen Beker, "Bana ‘Kahve konuşması’ demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi." diye konuştu.

01:19 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adnan Beker - Özgür Özel

Adnan Beker - Özgür Özel

CHP Grup Başkanı Özgür Özel,
"Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş."
diyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'e sert eleştirilerde bulundu.
"Adnan Bey'in ifadeleriyle ilgili bir şey söylersem kalbini kırarım"
diyen Özel,
"Bir kahvenin köşesinde askerlik arkadaşlarıyla öyle kayda alınmayan bir değerlendirme yapıyormuşçasına özensiz bir değerlendirme yaptı"
ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik
İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi. "Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey’e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi." diye konuştu. Sözlerinin devamında eleştirilerini sürdüren Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." diye konuştu. Seçim ittifakına ilişkin de konuşan Beker, Ankara'yı kendilerine vermeleri durumunda CHP ile yeniden iş birliği yapabileceklerini de belirtti.

Beker, akşam saatlerinde TV 100'den Kübra Par'a yaptığı açıklamada Özel'in kendisini hedef alan sert açıklamalarına yanıt verdi.



İYİ Parti ile CHP arasındaki kavgada yeni perde: Keşke o kahvelere gitselermiş

"Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz."
diyen Beker,
"Bana ‘Kahve konuşması’ demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi."
diye konuştu.
Beker sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Ben sahada gördüklerimi ikinci tur öncesi Deniz Gürel’e yaptığım açıklamada söyledim, ben ‘HDP/PKK’nın iş birliği ile Kemal Bey kazanamaz’ dedim.

Nitekim ikinci turda karşıt bir kampanya yaptılar ama millet bunu samimi bulmadı.

Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz. Bana ‘Kahve konuşması’ demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi."




#Adnan Beker
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#İYİ Parti
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