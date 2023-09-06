İYİ Partili Adnan Beker'den kendisini 'kalbini kırarım' diyerek hedef alan Özgür Özel'e yanıt: Keşke o kahvelere gitselermiş

Adnan Beker - Özgür Özel
Beker, akşam saatlerinde TV 100'den Kübra Par'a yaptığı açıklamada Özel'in kendisini hedef alan sert açıklamalarına yanıt verdi.
İYİ Parti ile CHP arasındaki kavgada yeni perde: Keşke o kahvelere gitselermiş
"Ben sahada gördüklerimi ikinci tur öncesi Deniz Gürel’e yaptığım açıklamada söyledim, ben ‘HDP/PKK’nın iş birliği ile Kemal Bey kazanamaz’ dedim.
Nitekim ikinci turda karşıt bir kampanya yaptılar ama millet bunu samimi bulmadı.
Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz. Bana ‘Kahve konuşması’ demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi."