İYİ Partili Adnan Beker'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Erdoğan'a karşı kazanamaz

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisine yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde partisinin kongresinde "Bundan sonra size hayatta başarılar" diyerek CHP başta olmak üzere eski ortaklarına rest çeken Akşener'in bu sözleri hala gündemdeyken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den de bir açıklama geldi.
Tv100'e konuşan Beker, Kılıçdaroğlu'nun 150 kez aday olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanamayacağını söyledi.
"Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz"
Beker'in açıklamaları şöyle: