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İYİ Partili Adnan Beker'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Erdoğan'a karşı kazanamaz

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 150 kez aday olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanamayacağını söyleyen Beker, "25 milyon Kemal Bey'e oy vermemiştir, Erdoğan karşıtlığıdır bu oyların tanımı. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Türkiye Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değildir." dedi.

12:17 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisine yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde partisinin kongresinde "Bundan sonra size hayatta başarılar" diyerek CHP başta olmak üzere eski ortaklarına rest çeken Akşener'in bu sözleri hala gündemdeyken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den de bir açıklama geldi.

Tv100'e konuşan Beker, Kılıçdaroğlu'nun 150 kez aday olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanamayacağını söyledi.

"Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz"

Beker'in açıklamaları şöyle:

"25 milyon Kemal Bey'e oy vermemiştir, Erdoğan karşıtlığıdır bu oyların tanımı. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değildir.
Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz."


#Adnan Beker
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#CHP
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