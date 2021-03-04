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POLİTİKA

İYİ Partili Ağıralioğlu: HDP'lilerin fezlekelerine gözlerim açık evet diyeceğim

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ‘evet’ diyeceğine dair söylemini yineledi. Ağıralioğlu, “Fezleke oylamalarına gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim. Tayyip Bey’i yenmek için biz PKK’dan medet umarsak bu süreci enfekte etmiş oluruz” dedi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta bir televizyon programında yaptığı açıklamada, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta "HDP'yi terörün gölgesinde görüyoruz. Evet diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Evet diyeceğim" söylemini tekrarladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında “Milletimizin hür iradesine saygı duyacağız, siyasi şovun değil hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net!” diyerek bu konuda net bir cevap vermezken, Ağıralioğlu yaptığı açıklamada “evet” diyeceğine dair söylemini yineledi. HaberTürk yayınında konuşan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Tayyip Bey’i yenmek için PKK’dan medet umulmamalı"

'Fezleke oylamalarına gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim'. Tayyip Bey’i yenmek için biz PKK’dan medet umarsak bu süreci enfekte etmiş oluruz. Ben, HDP’lilerin fezlekelerine ‘Evet’ diyeceğim. Ama kim derse ki ‘Öcalan teröristtir’ onun fezlekesine ‘Hayır’ diyeceğim. Birisi diyecek ki ‘PKK terör örgütüdür ve Türk milletinin bağrına saplanmış bir hançerdir.

Akşener'in
OYNAT 01:18
Akşener'in "HDP fezlekelerinde duruma göre hareket edeceğiz" sözlerini Ağıralioğlu alkışlamadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Meclis'e gönderilen HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. 'Duruma göre hareket edeceğiz' sinyali veren Akşener'in sözlerini İYİ Partililer alkışlarken Yavuz Ağıralioğlu'nun kayıtsız kalması dikkat çekti. Ağıralioğlu, daha önce katıldığı bir TV programında net konuşmuş 'HDP fezlekelerine 'evet' diyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
OYNAT 00:27
İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: HDP’lilerin fezlekesi TBMM’ye geldiğinde “Evet” oyu vereceğiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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