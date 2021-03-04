İYİ Partili Ağıralioğlu: HDP'lilerin fezlekelerine gözlerim açık evet diyeceğim

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta bir televizyon programında yaptığı açıklamada, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta "HDP'yi terörün gölgesinde görüyoruz. Evet diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Evet diyeceğim" söylemini tekrarladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında “Milletimizin hür iradesine saygı duyacağız, siyasi şovun değil hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net!” diyerek bu konuda net bir cevap vermezken, Ağıralioğlu yaptığı açıklamada “evet” diyeceğine dair söylemini yineledi. HaberTürk yayınında konuşan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Tayyip Bey’i yenmek için PKK’dan medet umulmamalı"

'Fezleke oylamalarına gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim'. Tayyip Bey’i yenmek için biz PKK’dan medet umarsak bu süreci enfekte etmiş oluruz. Ben, HDP’lilerin fezlekelerine ‘Evet’ diyeceğim. Ama kim derse ki ‘Öcalan teröristtir’ onun fezlekesine ‘Hayır’ diyeceğim. Birisi diyecek ki ‘PKK terör örgütüdür ve Türk milletinin bağrına saplanmış bir hançerdir.

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OYNAT 01:18 Akşener'in "HDP fezlekelerinde duruma göre hareket edeceğiz" sözlerini Ağıralioğlu alkışlamadı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Meclis'e gönderilen HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. 'Duruma göre hareket edeceğiz' sinyali veren Akşener'in sözlerini İYİ Partililer alkışlarken Yavuz Ağıralioğlu'nun kayıtsız kalması dikkat çekti. Ağıralioğlu, daha önce katıldığı bir TV programında net konuşmuş 'HDP fezlekelerine 'evet' diyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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