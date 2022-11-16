İYİ Parti'li Ağıralioğlu'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Kral da kralcı da değiliz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etmişti.

"ADAYLIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet" diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." demişti.

Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP cephesinden sert tepki gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

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"BEN MERAL AKŞENER'E DEMEM"

Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

Engin Altay'ın bu sert sözlerine bugün Yavuz Ağıralioğlu tepki gösterdi.

"KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz." cevabını verdi.

Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

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