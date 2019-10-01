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POLİTİKA

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP göndermesi: CHP devletimize parmak sallayanlara "Siz kimsiniz" diyebilmeli

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, TBMM yeni yasama yılı töreni öncesi yaptığı açıklamalarla HDP ile işbirliği yapan CHP'ye göndermede bulundu. Ağıralioğlu, "CHP, devleti kurmak vasfıyla belli bir eşikten sonra şöyle diyebilmelidir “Siz kimsiniz bizim devletimize parmak sallıyorsunuz". Biz zaten diyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sıcak politik gündeme ilişkin mesajlar verdi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sıcak politik gündeme ilişkin mesajlar verdi.

TBMM Genel Kurul binası önünde kameralar karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sıcak politik gündeme ilişkin mesajlar verdi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

"CHP, devleti kuran irade olmak vasfıyla, devletin bütünlüğünü kast etmiş herkese çok ciddi terbiye edici cümleler kurmalıdır.

Mesela Leyla Güven’e biz zaten kurarız. CHP, devleti kurmak vasfıyla belli bir eşikten sonra şöyle diyebilmelidir “Siz kimsiniz bizim devletimize parmak sallıyorsunuz. Biz bu devleti ne zorluklarla kurduk. 82 milyonun yaşadığı bu ülkeyi ne bedellerle kurduk”.

Bu cümleler Kemal Bey’e de çok yakışır CHP’ye de çok yakışır.

HDP'li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı
GÜNDEM
HDP'li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı
  • CHP ile ittifak vazgeçilmez değil bizim için. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz, kimsenin yedeği değiliz. 2023’e kadar çok sular akacak.

Şiddeti hak arama enstrümanı olarak kullanan kimseye yakınlık duymayız. Yakınlık duyana da yakınlık duymayız.

CHP'liler ayağa kalkmadı, HDP'liler İstiklal Marşını yine okumadı
OYNAT 01:30
CHP'liler ayağa kalkmadı, HDP'liler İstiklal Marşını yine okumadı
19 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM özel oturumda vekillere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalktı. CHP ve HDP grupları ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanını oturarak karşıladı. HDP'li vekillerin İstiklal Marşı'nı okumadığı da gözlemlendi.


Devlete parmak sallıyorlar

CHP devlet kurucusu vasfına sahiptir. HDP, PKK’nın kendisine açtığı alanda kuvvetlenme imkanı buldu. Şimdi devlete parmak sallıyorlar. Ben Leyla Güven’in kayyum atamaları süreci sonrasında kurduğu cümlelerin hepsini bu kapsamda görüyorum.

Bu anarşizmdir

Seçilmiş olmak, suç işlemek özgürlüğünü vermez. Burası çadır devleti değil. Devletin kuralları adil olmayabilir, bunları değiştirebiliriz. Ancak kural adil değil diye devlete parmak sallamak anarşizmdir.

  • Bunu en fazla bilmesi gereken CHP’dir. 67 yıldır NATO müttefikiyiz biz. ABD, bizim kolordumuzun bile yapabileceği bir iş bahanesiyle, 67 yıllık müttefikini gözden çıkararak oradaki biz çapulcu topluluğuna devlet kurdurmaya çalışıyor"
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