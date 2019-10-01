İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'ye HDP göndermesi: CHP devletimize parmak sallayanlara "Siz kimsiniz" diyebilmeli

TBMM Genel Kurul binası önünde kameralar karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sıcak politik gündeme ilişkin mesajlar verdi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

"CHP, devleti kuran irade olmak vasfıyla, devletin bütünlüğünü kast etmiş herkese çok ciddi terbiye edici cümleler kurmalıdır.

Mesela Leyla Güven’e biz zaten kurarız. CHP, devleti kurmak vasfıyla belli bir eşikten sonra şöyle diyebilmelidir “Siz kimsiniz bizim devletimize parmak sallıyorsunuz. Biz bu devleti ne zorluklarla kurduk. 82 milyonun yaşadığı bu ülkeyi ne bedellerle kurduk”.

Bu cümleler Kemal Bey’e de çok yakışır CHP’ye de çok yakışır.

GÜNDEM HDP'li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

CHP ile ittifak vazgeçilmez değil bizim için. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz, kimsenin yedeği değiliz. 2023’e kadar çok sular akacak.

Şiddeti hak arama enstrümanı olarak kullanan kimseye yakınlık duymayız. Yakınlık duyana da yakınlık duymayız.

OYNAT 01:30 CHP'liler ayağa kalkmadı, HDP'liler İstiklal Marşını yine okumadı 19 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM özel oturumda vekillere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalktı. CHP ve HDP grupları ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanını oturarak karşıladı. HDP'li vekillerin İstiklal Marşı'nı okumadığı da gözlemlendi. BiP'te paylaş

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Devlete parmak sallıyorlar

CHP devlet kurucusu vasfına sahiptir. HDP, PKK’nın kendisine açtığı alanda kuvvetlenme imkanı buldu. Şimdi devlete parmak sallıyorlar. Ben Leyla Güven’in kayyum atamaları süreci sonrasında kurduğu cümlelerin hepsini bu kapsamda görüyorum.

Bu anarşizmdir

Seçilmiş olmak, suç işlemek özgürlüğünü vermez. Burası çadır devleti değil. Devletin kuralları adil olmayabilir, bunları değiştirebiliriz. Ancak kural adil değil diye devlete parmak sallamak anarşizmdir.