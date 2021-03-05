İYİ Parti'li Ahat Andican: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilere ilişkin fezlekeler üzerinden "İttifakı bölecekler, Millet İttifakı'nın bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım" açıklamasını değerlendiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çok anlamlandıramadım. Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi organik bir bağı yok." dedi.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 23:19 Son Güncelleme: 06 Mart 2021, 00:46 Yeni Şafak