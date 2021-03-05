İYİ Parti'li Ahat Andican: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım
Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilere ilişkin fezlekeler üzerinden "İttifakı bölecekler, Millet İttifakı'nın bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım" açıklamasını değerlendiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çok anlamlandıramadım. Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi organik bir bağı yok." dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Millet İttifakı’nın HDP’liler için oluşturulan fezlekelere ilişkin tutumunu değerlendirdi.
Fezlekelerde bahsi geçen isimlerin terörle ilişkisinin ortaya çıkması durumunda "Evet" diyeceğini açıklayan Andican, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "HDP milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım, ittifakı bölelim, bozalım gayretindeler. Millet İttifakı'nın bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım." açıklamalarını da değerlendirdi.
İttifakın bölüneceğine ilişkin açıklamaları değerlendiren Andican, “Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını çok anlamlandırdığımı düşünemiyorum ve Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi organik bir bağı yok" ifadelerini kullandı.