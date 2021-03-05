Gündem İYİ Partili Ahat Andican Kemal Kılıçdaroğlunun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım
POLİTİKA

İYİ Parti'li Ahat Andican: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım

Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilere ilişkin fezlekeler üzerinden "İttifakı bölecekler, Millet İttifakı'nın bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım" açıklamasını değerlendiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çok anlamlandıramadım. Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi organik bir bağı yok." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Millet İttifakı’nın HDP’liler için oluşturulan fezlekelere ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Fezlekelerde bahsi geçen isimlerin terörle ilişkisinin ortaya çıkması durumunda "Evet" diyeceğini açıklayan Andican, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "HDP milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım, ittifakı bölelim, bozalım gayretindeler. Millet İttifakı'nın bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım." açıklamalarını da değerlendirdi.

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını anlamlandıramadım"

İttifakın bölüneceğine ilişkin açıklamaları değerlendiren Andican, “Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını çok anlamlandırdığımı düşünemiyorum ve Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi organik bir bağı yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım
OYNAT 01:05
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım
Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilere ilişkin fezlekeler üzerinden 'İttifakı bölecekler, Millet İttifakı'nın bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım' açıklamasını değerlendiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, 'Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çok anlamlandıramadım. Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi organik bir bağı yok.' dedi.

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam
GÜNDEM
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam

İYİ Parti’de kafalar karışık: HDP’lilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek
GÜNDEM
İYİ Parti’de kafalar karışık: HDP’lilerin fezlekelerine dosya bazlı karar verilecek

Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor
GÜNDEM
Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor
Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.