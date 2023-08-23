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İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok'tan eski ortaklarına yerel seçim resti: Kendi adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında eski ortaklarına yönelik yaptığı sert çıkış, İYİ Parti'nin bundan sonra tek başına ilerleyeceği şeklinde yorumlanırken Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'tan yeni bir açıklama geldi. Seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını söyleyen Üçok, kendi belediye başkan adaylarını belirleyeceklerinin altını çizdi.

10:04 . 23/08/2023 mercredi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, yerel seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını ve kendi adaylarını belirleyeceklerinin altını çizdi..

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, yerel seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını ve kendi adaylarını belirleyeceklerinin altını çizdi..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener,
"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
demişti.

İYİ Parti ittifaka sıcak bakmıyor

Akşener'in eski ortaklarına yönelik sarf ettiği bu sözler, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'tan yeni bir açıklama geldi. Üçok, seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını söyledi.

"Kendi belediye başkanı adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz"

Kendi belediye başkanı adaylarını belirleyeceklerinin altını çizen Üçok şu ifadeleri kullandı;

"Biz 28 Mayıs'tan sonra 31 Mart yerel seçimlerine bir ittifak olmadan, kendi belediye başkanı adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz. İki genel başkan yardımcımız il il, ilçe ilçe şu anda bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Bütün çalışmalarımız tek başına seçime girecekmişiz şeklinde. Bütün konsantrasyonumuz 31 Mart seçimlerinde en iyi sonucu alabilecek yolları bulmak üzerine."


#Ahmet Zeki Üçok
#İYİ Parti
#CHP
il y a 2 heures
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