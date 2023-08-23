İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok'tan eski ortaklarına yerel seçim resti: Kendi adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, yerel seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını ve kendi adaylarını belirleyeceklerinin altını çizdi..
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.
İYİ Parti ittifaka sıcak bakmıyor
Akşener'in eski ortaklarına yönelik sarf ettiği bu sözler, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'tan yeni bir açıklama geldi. Üçok, seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını söyledi.
"Kendi belediye başkanı adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz"
Kendi belediye başkanı adaylarını belirleyeceklerinin altını çizen Üçok şu ifadeleri kullandı;