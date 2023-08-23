İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok'tan eski ortaklarına yerel seçim resti: Kendi adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Grup adına konuşan Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Özlem Keser, "Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı. İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı." dedi.