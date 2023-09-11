İYİ Partili Ayhan Erel, CHP'ninİzmir'i yönetemediğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İttifaka kapısını tamamen kapatan Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayarak,
"Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız"
ifadelerini kullandı.
İzmir adayı Ümit Özlale
İzmir adayı Ümit Özlale
"Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık"
diyen Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi için adaylarının İzmir Milletvekili Ümit Özlale olduğunu açıkladı.
Özlale, İzmir'e ilişkin yaptığı açıklamada CHP yönetimini hedef alıp,
"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurlarının son beş senede sayısının arttığını biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi gelirinin neredeyse yüzde 90'ını Ankara'dan alıyor ve kendisi gelir oluşturabilen projelere imza atmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çok sayıda bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum"
dedi.
İYİ Partili Ayhan Erel: İzmir'i keşke iktidar partisi yönetse
İYİ Partili Ayhan Erel: İzmir'i keşke iktidar partisi yönetse
İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, TV 100 canlı yayınında, partisi ile CHP arasındaki 'İzmir' adaylığı tartışmalarına ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Yakın dönemde şehre gittiğini belirten Erel,
"İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden ‘Keşke İzmir’i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir’i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı’ diye geçirdim"
dedi.
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2 saat önce