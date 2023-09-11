İYİ Partili Ayhan Erel: İzmir'i keşke iktidar partisi yönetse

"İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden ‘Keşke İzmir’i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir’i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı’ diye geçirdim"