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İYİ Partili Ayhan Erel'den Sezgin Tanrıkulu'nun iftiralarına sert tepki: Gaflettir ihanettir

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, Türk ordusunu skandal sözlerle hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. "Askerlerimize bu şekilde ifadelerde bulunmak gaflettir, ihanettir" diyen Erel, "Atatürk’ün partisi olan ve ilkelerinden bir tanesi de milliyetçilik olan bir partinin mensubu olan bir kişi nasıl böyle konuşur?" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
21:54 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu - Ayhan Erel

Sezgin Tanrıkulu - Ayhan Erel

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal ifadeler kullandı. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
iddiasında bulundu.

İYİ Partili Ayhan Erel'den Tanrıkulu’nun iftiralarına sert tepki: Gaflettir ihanettir

Yaşananlara ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel,
"Askerlerimize bu şekilde ifadelerde bulunmak gaflettir, ihanettir
" diye konuştu.


"İYİ Parti, ruhunu kaybetmiş Millet İttifakı'yla nasıl yol yürüsün?"

"Atatürk’ün partisi olan ve ilkelerinden bir tanesi de milliyetçilik olan bir partinin mensubu olan bir kişi, ‘Peygamber ocağı’ olarak bildiğimiz Türk askeri hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebilir?"
diye soran Erel, "
Bir şey söylediğinde bunu ispat edeceksin. Bu tartışmalar CHP’yi daha da yıpratıyor. Bu saatten sonra İYİ Parti, ruhunu kaybetmiş Millet İttifakı'yla, bu insanlarla yan yana nasıl yürüyecek? Aksaray'da Hasan Dağı eteğindeki Çapan emmiye ne diyeceğim ben? PKK ile kol kolasınız diyorlar
" dedi.


#Ayhan Erel
#İYİ Parti
#CHP
#Sezgin Tanrıkulu
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