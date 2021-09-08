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POLİTİKA

İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li belediyelere uyarı: Partimize hassasiyet gösterin

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'li belediyelere uyarıda bulundu. CHP'li belediyelerin kendilerini çok fazla gözetmedikleri imasında bulunan Çıray, "Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerine de hassasiyet göstermeleri gerek" dedi.

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İYİ Partili Aytun Çıraydan CHPli belediyelere uyarı: Partimize hassasiyet gösterin
Aytun Çıray

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Son Kale İzmir'e değerlendirmelerde bulundu.

"TEŞKİLATLARIMIZ ŞİKAYETÇİ"

İYİ Parti teşkilatlarında tüm şikayetlerin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu söyleyen Çıray, CHP'li belediyelere uyarıda bulundu.

"PARTİMİZE HASSAS OLSUNLAR"

Çıray, Yerel yöneticilere çağrıda bulunmak istiyorum. Millet İttifakı konusunda gerekli hassasiyeti herkes göstermeli. Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerini de belli bir hakkaniyet içinde gözetmeleri gerek" dedi.

"KÜÇÜK HESAPLAR YAPMASINLAR"

Türkiye'nin bir var olma süreci yaşadığını vurgulayan Çıray, CHP'li belediyelere yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: Önümüzde başkanlık seçimi var. Bu seçim Türkiye'nin bir varoluşsal sorunu. O nedenle hiç kimse şimdiden küçük hesaplar yapmasın.

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