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İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum

Millet İttifakı'nın iktidar olması durumunda ekonominin başına geçeceğini açıkladığı İYİ Partili Bilge Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalardan rahatsız olup, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Yılmaz, "Ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar." dedi.

19:27 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bilge Yılmaz - Kemal Kılıçdaroğlu

Bilge Yılmaz - Kemal Kılıçdaroğlu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı çifte bozgun sonrasında hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, Millet İttifakı'nın diğer üyelerini ve parti tabanını kızdıracak açıklamalarda bulundu. İttifaka ikinci tur öncesinde dahil olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile arasındaki 'özel' protokole ilişkin 'üç bakanlık ve MİT Başkanlığı' iddialarını yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, halihazırda yok olan ittifakı da birbirine düşürdü.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Arkamızdan iş çevirmek hangi siyasi etiğe sığar

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığına getirileceği iddia edilen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, CHP liderinin Özdağ ile yaptığı protokolle ilgili açıklamalarına tepki göstererek
"Ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar."
dedi.
Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdüren Yılmaz,
"Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Yavuz Ağıralioğllu Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız ve kifayetsiz adaylığınızın sonucunu görmüş olduk
Yavuz Ağıralioğllu Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız ve kifayetsiz adaylığınızın sonucunu görmüş olduk

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından koalisyon masasındaki kaos sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek konuştu. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Ağıralioğlu, "Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu" ifadelerini kullandı.

"Değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyorlar"

Yılmaz Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı’nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.

Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.

Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.
Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar.
Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.

Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.

Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz.

Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. Biz buradayız"


CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
#Bilge Yılmaz
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