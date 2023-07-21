İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum

Bilge Yılmaz - Kemal Kılıçdaroğlu
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı çifte bozgun sonrasında hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, Millet İttifakı'nın diğer üyelerini ve parti tabanını kızdıracak açıklamalarda bulundu. İttifaka ikinci tur öncesinde dahil olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile arasındaki 'özel' protokole ilişkin 'üç bakanlık ve MİT Başkanlığı' iddialarını yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, halihazırda yok olan ittifakı da birbirine düşürdü.
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Arkamızdan iş çevirmek hangi siyasi etiğe sığar
"Değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyorlar"
"Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı’nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.
Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.
Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.
Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz.
Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. Biz buradayız"