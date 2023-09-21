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İYİ Partili Birol Aydemir: Bu ittifakla Ankara ve İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, partisinin 81 ilde seçimlere kendi adayıyla girme kararı üzerinden CHP'yi sert sözlerle hedef aldı. CHP ile yan yana oldukları sürece tüm seçimleri kaybedeceklerini belirten Aydemir, "Bu ittifakla Ankara, İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Berk
23:00 . 21/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Birol Aydemir - Kemal Kılıçdaroğlu

Birol Aydemir - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim gün geçtikçe büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener,
"İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz."
dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "
Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz."
diye konuştu.
İYİ Parti GİK Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan ise, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini belirtip,
"Daha iyi bir aday varken, daha kötüsüne neden razı olalım. İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor. Her zaman daha iyisi vardır. Kimse vazgeçilmez değildir."
ifadeleriyle ortaklarına rest çekti.

İYİ Parti kanadından CHP'yi hedef alan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.



İYİ Partili Birol Aydemir: Bu ittifakla Ankara ve İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum

Ankara Masası TV'ye konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir,
"Bu ittifakla Ankara, İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum"
açıklamasında bulundu.
CHP ile yan yana oldukları sürece tüm seçimleri kaybedeceklerini belirten Aydemir,
"14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta madem bu ittifak çok iyi işliyordu neden kaybettik biz? Merkez yönetimi kaybettik, asıl seçim gitti."
diye konuştu.


#Birol Aydemir
#İYİ Parti
#CHP
#Millet İttifakı
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