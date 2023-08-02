İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor

"Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar"