İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere tek girme arzusunun partinin tabanında çok yüksek olduğunu söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarına zehir zemberek sözler sarf etmişti.
Akşener'in bu sözleri, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi.
Ana çoğunluk ve taban hiçbir oluşuma sıcak bakmıyor
Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: