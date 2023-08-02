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İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında eski ortaklarına yönelik yaptığı sert çıkış, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi. Seçimlere yalnız girileceğinin sinyalini veren Kavuncu, katıldığı yayında "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" açıklamasında bulundu.

16:40 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere tek girme arzusunun partinin tabanında çok yüksek olduğunu söyledi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere tek girme arzusunun partinin tabanında çok yüksek olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarına zehir zemberek sözler sarf etmişti.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener,
"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
demişti.

Akşener'in bu sözleri, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi.

Katıldığı yayında yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Kavuncu,
"Parti tabanı bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor"
dedi.

Ana çoğunluk ve taban hiçbir oluşuma sıcak bakmıyor

Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar"


#Buğra Kavuncu
#İYİ Parti
#CHP
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