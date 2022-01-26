Gündem İYİ Partili Erhan Usta Ekrem İmamoğluna arka çıktı Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor
POLİTİKA

İYİ Parti'li Erhan Usta Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İstanbul kara teslim olmuşken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı. Türkiye'de enerji krizi olduğunu ve başka konuların konuşulmaması gerektiğini söyleyen Usta, "Konuşmamız gereken bir kişinin yemek yiyip yemediği meselesi olmamalıdır. Enerji Bakanı aç mı duruyor, ya da Sayın Erdoğan yemek yemiyor mu?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Erhan Usta Ekrem İmamoğluna arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor
​İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yedi. Tepkileri umursamadığını ifade eden İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek savundu. İmamoğlu'nu savunanlar arasına CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Erhan Usta da katıldı.

İYİ Parti'li Erhan Usta Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor
OYNAT 00:19
İYİ Parti'li Erhan Usta Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İstanbul kara teslim olmuşken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı. Türkiye'de enerji krizi olduğunu ve başka konuların konuşulmaması gerektiğini söyleyen Usta, 'Konuşmamız gereken bir kişinin yemek yiyip yemediği meselesi olmamalıdır. Enerji Bakanı aç mı duruyor, ya da Sayın Erdoğan yemek yemiyor mu?' dedi.

"ERDOĞAN DA BAKANLAR DA YEMEK YEMİYOR MU?"

Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'na yöneltilen eleştirileri de değerlendirdi.

Türkiye'de bir enerji krizi yaşandığını öne süren Usta, "Ülke bu kadar büyük bir enerji krizi yaşarken konuşmamız gereken bir kişinin yemek yiyip yemediği meselesi olmamalıdır. Bu kadar büyük enerji krizi var, Enerji Bakanı aç mı duruyor, ya da Sayın Erdoğan yemek yemiyor mu? Onlar nasıl yemek yiyorsa birileri de yemeğini yiyecektir." dedi.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
OYNAT 03:24
İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi.
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