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İYİ Partili Erhan Usta'dan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aynı anda iki görevde olamayacağını açıklamıştı. Kuşoğlu'nun "Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar." açıklamasına İYİ Parti'den cevap geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapabileceğini savundu.

10:10 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, önceki gün katıldığı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aynı anda iki görevi yapamayacağını söylemişti.

CHP'den 'İki görevi birden yapamazlar' çıkışı

Kuşoğlu, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar."

İYİ Parti'den cevap: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

Kuşoğlu'nun bu açıklamalarına İYİ Parti'den cevap geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı anda iki görevi yapabileceğini savundu. Usta, şöyle konuştu:

"Gerekirse yasal düzenleme yaparız. Kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz."




#İYİ Parti
#Erhan Usta
#CHP
#Bülent Kuşoğlu
1 saat önce
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İYİ Partili Erhan Usta'dan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: Gerekirse yasal düzenleme yaparız
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