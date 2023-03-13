İYİ Partili Erhan Usta'dan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, önceki gün katıldığı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aynı anda iki görevi yapamayacağını söylemişti.
CHP'den 'İki görevi birden yapamazlar' çıkışı
Kuşoğlu, şu açıklamalarda bulunmuştu:
İYİ Parti'den cevap: Gerekirse yasal düzenleme yaparız
Kuşoğlu'nun bu açıklamalarına İYİ Parti'den cevap geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı anda iki görevi yapabileceğini savundu. Usta, şöyle konuştu: