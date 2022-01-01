İYİ Parti'li isimden din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen CHP'li Özgür Özel'e destek: Kur'an kursundan çıkıp faydalı olan biri yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını eleştirmiş ve "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." demişti.

Özel'in tepki çeken bu açıklamalarına İYİ Parti'li bir isimden destek geldi.

"AZ BİLE TANIMLAMIŞ" DİYEREK DESTEK VERDİ

İYİ Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi İsa Dal sosyal medyada yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e destek verdi.

Dal, "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin. Ne bulmuşlar ne icat etmişler ne yapmışlar kardeşim" ifadelerini kullandı.

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