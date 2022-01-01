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POLİTİKA

İYİ Parti'li isimden din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen CHP'li Özgür Özel'e destek: Kur'an kursundan çıkıp faydalı olan biri yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı. CHP'li Özel'e destek İYİ Parti'li Belediye Meclis Üyesi İsa Dal'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dal, "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili isimden din eğitimine orta çağ zihniyeti diyen CHPli Özgür Özele destek: Kuran kursundan çıkıp faydalı olan biri yok
​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını eleştirmiş ve "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." demişti.

Özel'in tepki çeken bu açıklamalarına İYİ Parti'li bir isimden destek geldi.

"AZ BİLE TANIMLAMIŞ" DİYEREK DESTEK VERDİ

İYİ Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi İsa Dal sosyal medyada yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e destek verdi.

Dal, "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin. Ne bulmuşlar ne icat etmişler ne yapmışlar kardeşim" ifadelerini kullandı.

​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
OYNAT 00:37
​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı.

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İYİ Partili isimden din eğitimine orta çağ zihniyeti diyen CHPli Özgür Özele destek: Kuran kursundan çıkıp faydalı olan biri yok

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