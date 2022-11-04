Gündem İYİ Partili isimden tepki çeken paylaşım Kuduz olan çocuğun ailesini suçladı
POLİTİKA

İYİ Parti'li isimden tepki çeken paylaşım: Kuduz olan çocuğun ailesini suçladı

Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa kuduz hastalığıyla savaşırken, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ezgi Dilara Gökçe'den tepki çeken bir paylaşım geldi. Acılı aileyi hedef gösteren Gökçe, "Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile ve insanlar sorunu var" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili isimden tepki çeken paylaşım: Kuduz olan çocuğun ailesini suçladı
Kuduz olan Mustafa Erçetin - İYİ PArti'li Ezgi Dilara Gökçe.

Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün'e sokak köpekleri saldırmıştı. Durumu ailesinden saklayan Erçetin'in kuduz olduğu anlaşıldı. Hırçın davranışlar sergilediği, sudan korktuğu ve anlamsız konuşmalarda bulunduğu saptandı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında küçük Mustafa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı olan avukat Ezgi Dilara Gökçe, başıboş köpek sorununa skandal bir yorum yaptı.

Gökçe paylaşımında "Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile ve insanlar sorunu var" ifadelerini kullanarak acılı aileyi suçladı.

Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı: Durumu çok kritik
GÜNDEM
Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı: Durumu çok kritik

Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçti
GÜNDEM
Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçti
Altılı masaya aday eleştirisi

Altılı masaya 'aday' eleştirisi

'​Erdoğan 20 senedir yıpranmıyor, bunlar neden yıpranıyor'
Arda milli takım tercihini yaptı

Arda milli takım tercihini yaptı

​Genç oyuncu, Türkiye için değil Arnavutluk için oynayacak.
ABDdeki gizemli sekiz saatini hamburgerle perdelemeye çalışmıştı: Kılıçdaroğlu Londrada da hamburger yedi

​Elon Musk'tan aktivistlere tepki.

Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi.

Mersin'de ambergris ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.