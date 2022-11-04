İYİ Parti'li isimden tepki çeken paylaşım: Kuduz olan çocuğun ailesini suçladı

Kuduz olan Mustafa Erçetin - İYİ PArti'li Ezgi Dilara Gökçe.

Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün'e sokak köpekleri saldırmıştı. Durumu ailesinden saklayan Erçetin'in kuduz olduğu anlaşıldı. Hırçın davranışlar sergilediği, sudan korktuğu ve anlamsız konuşmalarda bulunduğu saptandı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında küçük Mustafa'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı olan avukat Ezgi Dilara Gökçe, başıboş köpek sorununa skandal bir yorum yaptı.

Gökçe paylaşımında "Başıboş köpek sorunu değil, sorumsuz aile ve insanlar sorunu var" ifadelerini kullanarak acılı aileyi suçladı.

GÜNDEM Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı: Durumu çok kritik