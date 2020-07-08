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İSTANBUL

İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler: Görenler tedavi olmadan ölür

İYİ Partili Levent Özeren, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf etti. Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Levent Özeren
Levent Özeren

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözler sarf etti.

  • Twitter'dan yaptığı paylaşımda Özeren, Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" dedi.

İYİ Partili Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Semiha Yıldırım'a ağır hakaretlerde bulunan Özeren, bir süre önce HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı adeta göğsünü siper etmişti.

Özeren ayrıca 15 Temmuz gecesi darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkmış ve mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.

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