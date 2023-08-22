İYİ Partili Türkkan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Akşener'e dert yanan CHP'li vekiller olduğunu söyledi.
Muhalefet, 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı seçim yenilgisi sonrası birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu öncesinde Millet İttifakı fertlerinden gizli şekilde Zafer Partisi Ümit Özdağ ile 'bakanlık' protokolü imzalaması krizi daha da derinleştirdi.
İYİ Parti kanadı yaptığı açıklamalarla 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere de ayrı gireceğinin restini çekmişti.
İYİ Partili Lütfü Türkkan: 'Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin' diyen CHP milletvekilleri vardı
İki parti arasındaki gerilim televizyon programlarına da yansıdı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, katıldığı TV 100 canlı yayınında, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile tartıştı.
"Biz bir partiyiz, bu parti görüşünü beyan eder. Dua edin Meral Hanım masadan kalktı. Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık. Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik, ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı.
Meral Hanım ‘Aday değilim’ diyerek çok büyük bir fedakarlık gösterdi. CHP’li birini aday göstermek bu adaya duyulan saygıyla ilgilidir. Meral Hanım’ın yaptığı fedakarlığı keşke diğer liderler de yapsaydı."