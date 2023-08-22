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İYİ Partili Lütfü Türkkan: 'Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin' diyen CHP milletvekilleri vardı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, katıldığı canlı yayında, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile tartıştı. Yarkadaş'ın seçim yenilgisinin en büyük sebebi olarak Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasını göstermesi üzerine Türkkan, "Eğer Akşener masadan kalkmasaydı çok ciddi bir farkla kaybederdik. ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı." ifadelerini kullandı.

00:36 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Partili Türkkan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Akşener'e dert yanan CHP'li vekiller olduğunu söyledi.

İYİ Partili Türkkan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Akşener'e dert yanan CHP'li vekiller olduğunu söyledi.

Muhalefet, 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı seçim yenilgisi sonrası birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu öncesinde Millet İttifakı fertlerinden gizli şekilde Zafer Partisi Ümit Özdağ ile 'bakanlık' protokolü imzalaması krizi daha da derinleştirdi.

Özdağ'a biri İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği mutabakata ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur.
" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti kanadı yaptığı açıklamalarla 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere de ayrı gireceğinin restini çekmişti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan: 'Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin' diyen CHP milletvekilleri vardı

İki parti arasındaki gerilim televizyon programlarına da yansıdı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, katıldığı TV 100 canlı yayınında, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile tartıştı.

Yarkadaş'ın seçim yenilgisinin en büyük sebebi olarak Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasını göstermesi üzerine Türkkan,
"Eğer Akşener masadan kalkmasaydı çok ciddi bir farkla kaybederdik. ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı."
ifadelerini kullandı.


Türkkan, açıklamasında şunları söyledi:

"Biz bir partiyiz, bu parti görüşünü beyan eder. Dua edin Meral Hanım masadan kalktı. Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık. Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik, ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı.

Meral Hanım ‘Aday değilim’ diyerek çok büyük bir fedakarlık gösterdi. CHP’li birini aday göstermek bu adaya duyulan saygıyla ilgilidir. Meral Hanım’ın yaptığı fedakarlığı keşke diğer liderler de yapsaydı."


#İYİ Parti
#CHP
#Lütfü Türkkan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#Barış Yarkadaş
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