İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' tepkisi
Bu tartışmaların ardından iki parti arasındaki ipler günden güne gerildi. İYİ Parti kanadından 'seçimlere ayrı gireceğiz' restlerine bugün bir yenisi daha eklendi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan: Partililer 81 ilde kendi adayımızla seçime girmeyi istiyor
Şehit yakınına ettiği küfürle bilinen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2024 yerel seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söyledi.
"Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti’nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye’yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum."