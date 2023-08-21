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İYİ Partili Lütfü Türkkan: Partililer 81 ilde kendi adayımızla seçime girmeyi istiyor

Şehit yakınına ettiği küfürle bilinen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2024 yerel seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söyledi. "Tabanımızda, İYİ Parti’nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim" diyen Türkkan, "Bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başımıza seçime girmenin doğru olacağını düşünüyorum." dedi.

21:42 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini söylemişti. Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu itiraf eden Özdağ,
"MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı."
ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ise yaşananlara ilişkin
"Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
demekle yetinmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemişti. Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlara ilişkin "Akıl alır gibi değil." tepkisini gösterdi.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' tepkisi

Özdağ ile ittifakı yalanlayamayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip,
"Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur."
demişti.

Bu tartışmaların ardından iki parti arasındaki ipler günden güne gerildi. İYİ Parti kanadından 'seçimlere ayrı gireceğiz' restlerine bugün bir yenisi daha eklendi.



İYİ Partili Lütfü Türkkan: Partililer 81 ilde kendi adayımızla seçime girmeyi istiyor

Şehit yakınına ettiği küfürle bilinen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2024 yerel seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söyledi.

"Partide, İYİ Parti’nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim"
diyen Türkkan,
"Bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başımıza seçime girmenin doğru olacağını düşünüyorum."
dedi.
Türkkan, TV 100 canlı yayınında şunları söyledi:

"Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti’nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye’yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum."



#Lütfü Türkkan
#İYİ Parti
#CHP
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Millet İttifakı
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