İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisinin kardeşi: Zerre şerefi varsa istifa eder

Bingöl’de şehit yakını Tahir Gümren’e küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a, şehidin kardeşi Ahmet Gümren de tepki göstererek, “Zerre kadar şerefiniz varsa istifa et” çağrısında bulundu.

OYNAT 00:47 İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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KARDEŞLERDEN SUÇ DUYURUSU

Ağabeyi Tahir Gümren’in İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından küfür ve hakarete uğramasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten şehidin Adana’da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren, şunları söyledi:

Biz namusumuz için yaşıyoruz. Bize atamızın öğrettiği şey namus vatandır, bayraktır, topraktır. Namusu olmayanın toprağı dini vatanı olmaz. Sen ülkücüyüm diye geçiniyorsun ülkücü falan değilsin. Biraz delikanlı olun. Zerre kadar şerefiniz varsa istifa edeceksiniz. 8 kardeşiz. Hepimiz suç duyurusunda bulunacağız.

İKİSİ KIZ 11 KARDEŞİZ

Kardeşinin 1997 yılında hayvanlarını güderken PKK’nın döşediği mayına basarak şehit olduğunu aktaran Gümren, "Gururuma dokundu. İkisi kız 11 kardeşiz. Bir kardeşim şehit oldu, bir kardeşim vefat etti. Kardeşimin cesedi parça parça toplanıyor. Yalan diyen, provokasyon diyen o milletvekiline o küfrün hesabını adalet önünde soracağız" dedi.

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