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İYİ Parti'den CHP'li Tanrıkulu'nun skandalına tepki: Türk ordusuna beslediği nefret gün yüzüne çıktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. İttifak ortakları CHP'ye uyarılarda bulunan Akalın, "Tanrıkulu’nun TSK ile ilgili yapmış olduğu açıklama, ruhunun derinliklerinde Türk ordusuna yönelik beslediği nefreti gün yüzüne çıkarmıştır." dedi.

Hüseyin Berk
21:13 . 9/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Mehmet Tolga Akalın - Sezgin Tanrıkulu

Mehmet Tolga Akalın - Sezgin Tanrıkulu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
diye konuştu.
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.

Tanrıkulu'nun açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi.

İYİ Parti'den Tanrıkulu'nun skandalına tepki: Türk ordusuna beslediği nefret gün yüzüne çıktı

"Sezgin Tanrıkulu’nun TSK ile ilgili yapmış olduğu açıklama, ruhunun derinliklerinde Türk ordusuna yönelik beslediği nefreti gün yüzüne çıkarmıştır."
diyen Akalın CHP'ye uyarılarda bulundu.

Akalın paylaşımının devamında şunları dile getirdi:

"CHP’li siyasetçi ve yazarların seçimi niçin kaybettiğimizin muhasebesini yaparken odaklanmaları gereken problem; İYİ Parti'nin kazanamayacak adaya itiraz edip masadan ayrılmak zorunda kalması değil, Sezgin Tanrıkulu gibilerin Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde TSK düşmanlığı yapabiliyor olmaları ve ikinci cumhuriyetçilerin genel siyasetini belirliyor olabilmeleri olmalıdır."

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.


#Sezgin Tanrıkulu
#İYİ Parti
#CHP
#Mehmet Tolga Akalın
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