Mehmet Tolga Akalın - Sezgin Tanrıkulu
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
diye konuştu.
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.
Tanrıkulu'nun açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi.
İYİ Parti'den Tanrıkulu'nun skandalına tepki: Türk ordusuna beslediği nefret gün yüzüne çıktı
İYİ Parti'den Tanrıkulu'nun skandalına tepki: Türk ordusuna beslediği nefret gün yüzüne çıktı
"Sezgin Tanrıkulu’nun TSK ile ilgili yapmış olduğu açıklama, ruhunun derinliklerinde Türk ordusuna yönelik beslediği nefreti gün yüzüne çıkarmıştır."
diyen Akalın CHP'ye uyarılarda bulundu.
Akalın paylaşımının devamında şunları dile getirdi:
"CHP’li siyasetçi ve yazarların seçimi niçin kaybettiğimizin muhasebesini yaparken odaklanmaları gereken problem; İYİ Parti'nin kazanamayacak adaya itiraz edip masadan ayrılmak zorunda kalması değil, Sezgin Tanrıkulu gibilerin Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde TSK düşmanlığı yapabiliyor olmaları ve ikinci cumhuriyetçilerin genel siyasetini belirliyor olabilmeleri olmalıdır."
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1 hour ago