|
Gündem

İYİ Partili Oktay Vural'dan Ekrem İmamoğlu'na yaylım ateşi: Sana mecbur ve mahkum muyuz?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, partisinin 81 ilde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına CHP'den gelen tepkilere sert çıktı. CHP'lilerin "Rabbena hep bana" dediğini vurgulayan Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da ateş püskürdü. İki ismin cumhurbaşkanı adayı olmaları için yapılan çağrılara kulak asmadıklarını belirten Vural, "İmamoğlu'nun genel başkanlık iddiaları var." dedi. Sözlerinin devamında sesini bir hayli yükselten Vural, iki belediye başkanını kastederek, "Biz bu isimlere mecbur ve mahkum muyuz?" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
21:35 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Partili Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

İYİ Partili Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarına ilişkin kararını değerlendirdi. İttifakın hala gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

İYİ Parti kanadından yapılan açıklamalarda ise ittifaka kapılar kesin bir dille kapatıldı.

"Memleketi madem seviyorsunuz buyurun bizim adaylarımıza oy verin"

Yaşananlara ilişkin Haber Global TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı.



"Memleketi çok seviyorlarsa, 'söz konusu vatan, gerisi teferruat' diyorlarsa hodri meydan"
diyen Vural,
"Buyursunlar İYİ Parti'nin adaylarını desteklesinler. Türkiye'yi önemsiyorsunuz madem bizim adaylarımızı destekleyin"
diye konuştu.

"CHP'liler Rabbena hep bana"

CHP'lilerin
"Rabbena hep bana"
dediğini vurgulayan Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da ateş püskürdü.
Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaları için yapılan çağrılara kulak asmadıklarını belirten Vural,
"Cumhurbaşkanlığına talip olmayana ne diyecekler CHP'liler? Kazanacak aday dediğimizde usul belirleyenler ne diyecek? CHP'liler de bunlara gülüp geçiyorlardır.
" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a mecbur ve mahkum muyuz?"

Sözlerinin devamında sesini bir hayli yükselten Vural,
"Mecbur ve mahkum muyuz? İBB Başkanı'nın vizyonunu takip etme mecburiyetinde miyiz? İmamoğlu'nun genel başkanlık iddiaları var. İYİ Parti her şeyi yaptıktan sonra başarılı olmamasına rağmen bunu yapması mı gerekiyor?"
diyerek sözlerini noktaladı.


#Ekrem İmamoğlu
#İYİ Parti
#Oktay Vural
#Mansur Yavaş
#CHP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: 12 ay boyunca verilecek