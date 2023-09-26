İYİ Partili Oktay Vural'dan Ekrem İmamoğlu'na yaylım ateşi: Sana mecbur ve mahkum muyuz?

Partisinin Sakarya İl Teşkilatını ziyaret eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavuncu, "Meşakkatli ve yoğun süreç bizleri bekliyor ama iddialıyız. O öz güvene de sahibiz. Zaten uzun süredir her il ve ilçede özellikle yerel yönetimler anlamında ciddi hazırlığımız var. Bunları da çok kısa süre içerisinde somutlaştıracağız, netleştireceğiz." diye konuştu.