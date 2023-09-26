İYİ Partili Oktay Vural'dan Ekrem İmamoğlu'na yaylım ateşi: Sana mecbur ve mahkum muyuz?

İYİ Partili Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı.
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarına ilişkin kararını değerlendirdi. İttifakın hala gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.
İYİ Parti kanadından yapılan açıklamalarda ise ittifaka kapılar kesin bir dille kapatıldı.
"Memleketi madem seviyorsunuz buyurun bizim adaylarımıza oy verin"
Yaşananlara ilişkin Haber Global TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı.