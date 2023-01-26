İYİ Partili Paçacı'nın açıklamasına CHP'li Yarkadaş tepki gösterdi: Umutları tüketiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan kavga sürüyor. Kaftancıoğlu'nun, İmamoğlu'na yönelik, "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" sözleriyle aralarında yaşanan gerginliğin gün yüzüne çıkmıştı. Ardından Kaftancıoğlu il yönetiminde İmamoğlu'na yakın olan isimleri pasife almıştı. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul, Twitter'da bir kullanıcının İmamoğlu'na yönelik, "Arkanda CHP'liler olmasaydı dimdik ayakta duramazdın" ifadelerini beğenmesi arada yaşanan kavgayı yeni bir boyuta taşıdı.