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İYİ Partili Paçacı'nın açıklamasına CHP'li Yarkadaş tepki gösterdi: Umutları tüketiyor

CHP'li Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz. Sokaktaki bu itirazı görmezden gelemeyiz" ifadelerinin nezaketsizlik olduğunu belirtti.

15:39 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Barış Yarkadaş İYİ Partili Cihan Paçacı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

CHP'li Barış Yarkadaş İYİ Partili Cihan Paçacı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, "Kemal Bey adaylıkta ısrarcı olursa kendi adayımızı çıkarırız" açıklamalarına CHP'li Barış Yarkadaş tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan Paçacı'nın açıklamalarına cevap veren Yarkadaş, "İYİ Parti’nin nezaketsizliğine bakın. İYİ Parti umutları tüketiyor. Çok yazık" dedi.


'NEZAKETSİZLİK'

CHP'li Barış Yarkadaş, "İYİ Parti’nin nezaketsizliğine bakın. Kılıçdaroğlu, CHP’li 11 belediye başkanına “Destek açıklaması yapmayın, toplantı öncesi masaya baskı gibi olur” diyor. İYİ Parti ise kamuoyuna doğrudan Kemal Bey karşıtı açıklama yapıyor. İYİ Parti umutları tüketiyor. Çok yazık" dedi.



#CHP
#Barış Yarkadaş
#İYİ Parti
#Cihan Paçacı
#Altılı masa
2 saat önce
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İYİ Partili Paçacı'nın açıklamasına CHP'li Yarkadaş tepki gösterdi: Umutları tüketiyor
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