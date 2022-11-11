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POLİTİKA

İYİ Parti'li Şefik Çirkin Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını belirtti: Erdoğan'dan geride

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Şefik Çirkin Kılıçdaroğlunun kazanamayacağını belirtti: Erdoğandan geride
Şefik Çirkin

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Halktv yazarı İsmail Saymaz, Şefik Çirkin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını o yüzden Meral Akşener'e aday olması noktasında bastırdıklarını ve 81 il başkanının girişim yaptığını söylediğini belirtti.

'KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ'

Kamuoyunda Altılı Masa'nın adayının Kılıçdaroğlu olduğu yönünde kanaatin yerleştiğini belirten Çirkin, "İYİ Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz. Kılıçdaroğlu’na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu’nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İyi Parti’nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz" dedi.

'AKŞENER ADAY OLSUN İSTİYORUZ'

Çirkin, "Biz ısrar ediyoruz, sayın genel başkanımız direniyor. Dedik ki ‘Aday değilim’ dediniz. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Kazanacak aday noktasında fedakarlık yaptınız ama bu fedakarlığın doğru algılandığı kanaatinde değiliz. Adayımız olun’ dedik" dedi.

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