İYİ Partili Turhan Çömez: Kimse ‘hadi bizi destekleyin biz de büyükşehirleri alalım’ diye yola çıkmasın

"Yerel seçimlerde maksimum oy ve maksimum belediye başkanıyla devam etmek Millet İttifakı’nın ve muhalefet partilerinin bence en önemli sorumluluğudur. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz, fakat yine söylüyorum; masaya eşit şartlarda oturacağız ve elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var, bunlardan hareketle en stratejik kararı vereceğiz ama hiç kimse ‘Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım’ diye yola çıkmasın, İYİ Parti’nin parlamentoda da, sahada da önemli bir gücü var, bunu dikkate alarak masaya oturacaktır diğer partiler. O bakımdan, bu birlikteliğin olup olmayacağı, olacaksa nasıl olacağı önümüzdeki günlerin konusudur ama tabii amacımız en fazla sayıda belediye başkanı almak ve en fazla oy oranıyla devam etmek.”