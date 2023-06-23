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İYİ Partili Turhan Çömez: Kimse ‘hadi bizi destekleyin biz de büyükşehirleri alalım’ diye yola çıkmasın

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, yerel seçimler için kurulacak masaya eşit şartlarda oturacaklarını söyledi. Çömez, "Hiç kimse 'Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım' diye yola çıkmasın" ifadelerini kullandı.

11:14 . 23/06/2023 Friday
Yeni Şafak
İYİ Parti'li Çömez yerel seçimler için kurulacak masaya eşit şartlarda oturacaklarını söyledi

İYİ Parti'li Çömez yerel seçimler için kurulacak masaya eşit şartlarda oturacaklarını söyledi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili ittifak ortakları CHP'ye önemli mesajlar verdi.

"Birçok CHP’li arkadaşımız televizyonlarda yaptıkları konuşmalarda seçimde yaşanan yenilginin faturasını İYİ Parti’ye kesmeye çalışıyorlar, bu bizde büyük bir rahatsızlık oluşturuyor."
diyen Çömez, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'Masaya eşit şartlarda oturacağız'

Yerel seçimlerin, genel seçimlerin işaret fişeği olacağını söyleyen Çömez,
"Yerel seçimlerde maksimum oy ve maksimum belediye başkanıyla devam etmek Millet İttifakı’nın ve muhalefet partilerinin bence en önemli sorumluluğudur. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz, fakat yine söylüyorum; masaya eşit şartlarda oturacağız ve elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var, bunlardan hareketle en stratejik kararı vereceğiz ama hiç kimse ‘Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım’ diye yola çıkmasın, İYİ Parti’nin parlamentoda da, sahada da önemli bir gücü var, bunu dikkate alarak masaya oturacaktır diğer partiler. O bakımdan, bu birlikteliğin olup olmayacağı, olacaksa nasıl olacağı önümüzdeki günlerin konusudur ama tabii amacımız en fazla sayıda belediye başkanı almak ve en fazla oy oranıyla devam etmek.”
diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen programda 'değişim' mesajını yineledi. "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık." diyen İmamoğlu, toplumun esaslı bir değişim beklediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı veren İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." diye konuştu. İmamoğlu, bu değişime öncü olabileceği teklifini de yineledi.


#İYİ Parti
#CHP
#Turhan Çömez
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