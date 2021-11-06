İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfretti

Gittiği her şehirde vatandaşların protestosuna uğrayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti yeni bir skandala sahne oldu. Bingöl’de Meral Akşener’e tepki gösteren şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın galiz küfrüne maruz kaldı. Karakola giden şehit yakını Tahir Gümren kendisine küfreden Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
KARDEŞİM ŞEHİT OLDU
Türkkan’ın kendisine küfür ettiğini belirten Gümren, ayrıca İYİ Parti Milletvekilinin kendisine şiddet uyguladığını söyledi.
- Yeni Şafak’a konuşan şehit yakını Gümren şunları söyledi: “Ben şehit abisiyim, benim kardeşim İsa Gümren 16 yaşındayken 1997 yılında Bingöl’ün Gölder köyünde yaylada PKK’nın bombalı saldırısında şehit oldu. Kardeşimin parçalarını 3 gün sonra bulabildik, acısı ilk günkü gibi taze. Selahattin Demirtaş’la kahvaltı yapmak istediğini söyleyen Meral Akşener’e 2017 yılında sosyal medyadan yazdığım bir ifade yüzünden hakkımda dava açıldı. Para cezası aldım.”
TEKME ATIP BOYNUMU SIKTI
“Meral Akşener’in Bingöl’e geldiğini gördüm, havai fişek patlatıyorlardı, dayanamadım neyin kutlamasını yapıyorsunuz, bu kadın bana dava açtı, ben şehit yakınıyım, diyerek tepki gösterdim. Bunun üzerine Meral Akşener’in korumaları üzerime yürüdü ardından adını sonradan öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan yanıma geldi, sol kolu ile boynumu sardı, sıktı, ayağı ile alttan 2 tekme vurdu. Sonra kulağımın içine sana dava açarak iyi yapmışlar, dedi ve bacıma küfür etti.”
Affedilemeyecek bir çirkinlik
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit yakını Gümren’e küfürler yağdıran İyi Partili Türkkan’ı kınadı. Çelik, “Gazi Meclis’imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir” dedi.