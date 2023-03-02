İYİ Parti'li Yasin Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'apolet' hatırlatması: Sök dedik sana

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk.
Altılı Masa'nın bugün yapılan son toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda direttiği iddia edildi. Toplantıdan yine bir sonuç çıkmazken, muhalefet partileri pazartesi günü yeniden toplanma konusunda anlaştı.
Toplantı sonrasında ise siyaset kulisleri hareketlendi. İYİ Parti'li isimler art arda açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti.
'Apoletlerini sök dedik sana'
Bunlardan biri de İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk oldu. Öztürk, Akşener'in "Gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir." sözüyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.