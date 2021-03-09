​İYİ Parti’lilerden İmamoğlu’na tepki​: İpleri keser atarız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı etiketleyerek onların nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. İmamoğlu’nun bu kutlaması Millet İttifakı’nda yeni bir krizi tetikledi. İmamoğlu’nun paylaşımına İYİ Parti’den tepki gecikmedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum” dedi.

GÜNDEM İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’dan tepkiler sonrası açıklama: İmamoğlu’nun sözleri kabul edilemez

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TERÖRİSTLERLE ANILMA İTTİFAKI YAPMADIK

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da “Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz” tepkisini gösterdi. En sert tepkilerden biri ise İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ali Kıdık’tan geldi. Kıdık, “Havva anamızdan bugüne dek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teröristler, terör seviciler, terörist diyemeyenler hariç. Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık” mesajını paylaştı.

Ali Kıdık

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı

İmamoğlu’nun mesajına eleştiriler gelirken, Akşener de ortağı CHP’yi kırmayacak bir açıklama yaptı. Akşener, şöyle konuştu: “Türkiye’de biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu’nun tweeti hem Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.”