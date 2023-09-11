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İYİ Parti'nin adayı Özlale'den CHP'li Soyer'i kızdıracak sözler: Belediyenin yarısı bankamatik memuru

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'de adaylığını duyurduğu Ümit Özlale, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi. İzmir'in CHP'nin kalesi olmadığını söyleyen Özlale, belediye çalışanlarının yarısının 'bankamatik memuru' olduğunu ifade ederek "Belediyenin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.

Kübra Yaşar
11:53 . 11/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Tunç Soyer-Ümit Özlale

Tunç Soyer-Ümit Özlale

Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir için Ümit Özlale'yi işaret etmişti. Akşener'in ismini duyurduğu Özlale, önceki gün İzmirli gençlerle bir araya geldi.

"Personellerin yarısı bankamatik memuru"

Burada yaptığı konuşmada CHP'lilere eleştirilerde bulunan Özlale, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum"

"İzmir CHP'nin kalesi değildir"

Özlale,
"İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir"
diye konuştu.



#Ümit Özlale
#İYİ Parti
#CHP
#İzmir
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