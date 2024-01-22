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İYİ Parti'nin Ankara adayı bir dönem Kılıçdaroğlu'na danışmanı olan Cengiz Topel Yıldırım oldu

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlere 'hür ve müstakil' şekilde 81 ilde ayrı gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ı belirlediğini söyledi. Yıldırım, birkaç yıl öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapmış ve Mansur Yavaş'a karşı çıkışlarıyla gündem olmuştu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:44 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:58 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cengiz Topel Yıldırım - Kemal Kılıçdaroğlu
Cengiz Topel Yıldırım - Kemal Kılıçdaroğlu

14 ve 28 Mayıs 2023'te alınan çifte seçim yenilgisinden sonra, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini duyuran İYİ Parti, Ankara adayını belirledi.

Bir dönem Kılıçdaroğlu'na danışmanıydı: İYİ Parti'nin Ankara adayı Yıldırım oldu

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlere 'hür ve müstakil' şekilde gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Cengiz Topel Yıldırım olduğunu söyledi.

Saymaz, Yıldırım'ın adaylığının çarşamba günü açıklanacağını belirtti.

Yıldırım, kısa bir süre öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

2019 yılında Ankara adaylığına talip olmuş, Yavaş'ı sert sözlerle hedef almıştı

Yıldırım, 2019 yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Ankara adaylığı için ismi çıkan isimlerden birisiydi. Yıldırım, o dönemde adı sahte senet skandalına karışan Mansur Yavaş’ı sert sözlerle hedef almış,
"Mansur beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor"
ifadelerini kullanmıştı.



#İYİ Parti
#Ankara
#Cengiz Topel Yıldırım
#Kemal Kılıçdaroğlu
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Cengiz Topel Yıldırım kimdir?