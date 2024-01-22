İYİ Parti'nin Ankara adayı bir dönem Kılıçdaroğlu'na danışmanı olan Cengiz Topel Yıldırım oldu

14 ve 28 Mayıs 2023'te alınan çifte seçim yenilgisinden sonra, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini duyuran İYİ Parti, Ankara adayını belirledi.
Bir dönem Kılıçdaroğlu'na danışmanıydı: İYİ Parti'nin Ankara adayı Yıldırım oldu
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlere 'hür ve müstakil' şekilde gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Cengiz Topel Yıldırım olduğunu söyledi.
Saymaz, Yıldırım'ın adaylığının çarşamba günü açıklanacağını belirtti.
Yıldırım, kısa bir süre öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapmıştı.