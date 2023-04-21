İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini söyleyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP açıklaması: Ortak metnimiz örtüşüyor

Sezgin Tanrıkulu-Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, masada HDP'nin bulunmadığını söylemişti. HDP'nin hiçbir konuda Millet İttifakı'nda yer almadığını ifade eden Akşener açıklamasında,
“Şimdi bu işte de ne bakanlık, ne bir başka şey ne de bir başka konu, konusunda o masada HDP dolaylı dolaysız, altında üstünde ya da kenarında yok, olamaz. Ha o masada oturabilir, o zaman derler ki Meral hanım bu arkadaşlar geldi, hadi size güle güle”
ifadelerini kullanmıştı.
Akşener'in bu sözlerinin ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.
"Ortak metnimiz HDP ile örtüşüyor"
"Ortak metnimiz HDP ile örtüşüyor"
HDP'nin önceliklerinden vazgeçtiğini söyleyen Tanrıkulu, şöyle konuştu:
"Her partinin öncelikleri var ama biz bazı önceliklerimizden vazgeçtik, İYİ Parti de bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik. Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor. Bu yüzden onlara bakılmalıdır. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız."
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1 saat önce