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İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini söyleyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP açıklaması: Ortak metnimiz örtüşüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin hiçbir konuda Millet İttifakı'nda yer almadığını söylemesinin ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan bir açıklama geldi. İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini ifade eden Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız." dedi.

13:33 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu-Meral Akşener

Sezgin Tanrıkulu-Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, masada HDP'nin bulunmadığını söylemişti. HDP'nin hiçbir konuda Millet İttifakı'nda yer almadığını ifade eden Akşener açıklamasında,
“Şimdi bu işte de ne bakanlık, ne bir başka şey ne de bir başka konu, konusunda o masada HDP dolaylı dolaysız, altında üstünde ya da kenarında yok, olamaz. Ha o masada oturabilir, o zaman derler ki Meral hanım bu arkadaşlar geldi, hadi size güle güle”
ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu sözlerinin ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

"Ortak metnimiz HDP ile örtüşüyor"

HDP'nin önceliklerinden vazgeçtiğini söyleyen Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Her partinin öncelikleri var ama biz bazı önceliklerimizden vazgeçtik, İYİ Parti de bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik. Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor. Bu yüzden onlara bakılmalıdır. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız."


#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#HDP
#Meral Akşener
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