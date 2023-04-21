İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini söyleyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP açıklaması: Ortak metnimiz örtüşüyor

"Her partinin öncelikleri var ama biz bazı önceliklerimizden vazgeçtik, İYİ Parti de bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik. Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor. Bu yüzden onlara bakılmalıdır. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız."