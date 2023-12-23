İyice küstahlaştılar: CHP’nin desteğini istediği DEM Parti'den Türk milletine tehdit

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa'nın ortağı olmasına rağmen masada yer almayan HDP (DEM Parti) yerel seçimlerde destek vermek için CHP'ye yeni bir şart koştu. CHP ile olası bir yerel seçim iş birliğinin eşit koşullarda ve şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Kiminle iş birliği içinde olacaksak, o iş birliği eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz" dedi.