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İyice küstahlaştılar: CHP’nin desteğini istediği DEM Parti'den Türk milletine tehdit

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrilmesiyle 'değişim' gelmesi beklenen CHP'de hiçbir şey değişmedi. Terör örgütü PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin desteğini almak için kırk takla atan ana muhalefet partisi kızışan pazarlıkta her türlü tavizi vermek için hazır beklerken DEM'in Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 'Öcalan serbest kalmazsa terör devam eder' sözleriyle Türk milletini tehdit etti. DEM Partisi'nin de bebek katili teröristbaşı Öcalan'a mektup kampanyası başlatması CHP ile pazarlık sürecinin ne yönde ilerleyeceğini gösterdi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:55 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni ismi DEM Partisi'yle kol kola girdi. Kurultayda bile terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öptü ve 'pişman değilim' bile dedi.


Destek almak için DEM'in kapısını çaldı


Yerel seçimlerde ittifak kurmak için PKK'nin siyasi kanadı DEM'in kapısına gitti. İşte CHP'nin yol arkadaşı DEM'den peş peşe bebek katili teröristbaşı Öcalan mesajları geldi. DEM'in Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tehdit gibi ifadelere yer verdi.


Öcalan'dan hadsiz tehdit


Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması çağrısı yapan Ömer Öcalan, "Çözüm diyalog zeminin oluşturulmasındadır. Ölümler rakamlardan ibaret görülemez. Kürt sorunu şiddetle bertaraf edilemiyor. Şiddet ve savaş sorunu derinleştiriyor. Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır" ifadelerine yer verdi.






Teröristbaşına 'mektup' kampanyası


Terör partisi DEM, İmralı'da tutulan terör örgütü elebaşı Öcalan'a mektup gönderilmesi için çağrıda bulunarak "Sayın Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır, İmralı'dan yükselen ses barışın sesidir" dedi.


Hem DEM'in hem de milletvekili Ömer Öcalan'ın yaptığı terör paylaşımları, Özgür Özel ve CHP'nin kurduğu kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.




#DEM Parti
#CHP
#Abdullah Öcalan
#terör
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