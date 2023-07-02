İyilik Bayramı

Vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren yardım kuruluşları, bu bayram da yürekleri ısıttı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 745 bin, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 79 bin, İHH İnsani Yardım Vakfı 75 bin, Hayrat Derneği 51 bin, Cansuyu 47 bin, Deniz Feneri 30 bin hisse kurban bağışı topladı. Türk Kızılay ise kurban bağışında geçen yıla göre yüzde 2 düşüş yaşadı. Toplanan 1 milyondan fazla kurban hissesi başta deprem bölgeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında vekaletle kesildi. Milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldı. Yardım kuruluşlarına bağışlanan hisse sayılarında geçen yıla oranla yüzde 50 ila yüzde 100 arasında artış yaşandı. Yardım kuruluşu temsilcileri bu durumu kurbanlık hisse bağış fiyatlarının uygun olmasına bağladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke’de yaptığı açıklamada, TDV’nin bu yıl gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonu hakkında bilgi verdi. Deprem bölgesinde kurban etinin ulaşmadığı kimse kalmaması için büyük bir kampanya başlattıklarını anlatan Erbaş, “Milletimizin kurbanlarını özellikle ülkemiz içindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret ettik. Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanı bize emanet etti. Bunu yurt içi ve yurt dışında düşündüğümüz zaman 35 milyon insana kurban eti ulaştırıyoruz. Böylece geçen seneki kurban sayımızın yüzde 41 nispetinde üstüne çıktık” dedi. Halkın Diyanet ve TDV’ye güvendiğini dile getiren Erbaş, mazlum ve mağdur coğrafyaların Türkiye’yi yanında gördüğünde mutlu olduğunun altını çizdi.

Bu yıl rekor kurban bağışı toplayan TDV’nin Genel Müdürü İzani Turan da şu bilgileri verdi: “Milletin güvenine layık olmak bizim açımızdan memnuniyet verici. Geçen yıl kurban bağışı hisse olarak 522 bin civarındaydı. Bu sene yüzde 40’ın üzerinde artış var. Demek ki o güvene layık olduk. 6 Şubat’ta büyük bir deprem yaşadık. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye konuşlandık. Birçok dine mensup insan vardı, ayrım yapmadan herkesin yanında olduk. Bu milletimiz tarafından görüldü. En zor anında yanında olan kuruma da bu millet güçlü bir destek verdi. Ayrıca dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalara şahit olan insanlar var. Bizlere ‘İyi ki Türkiye Diyanet Vakfı var ve iyi ki bu işi siz yapıyorsunuz’ diyorlar. Vakfımızın ilgi görmesindeki bir diğer etken de ekonomik şartlar ve belirlediğimiz fiyatların, piyasadan daha uygun bulunması olabilir.”