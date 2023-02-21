İyilikte buluşacaklar: Üsküdar’da depremzedeler için kermes

|
Üsküdar'da depremzedeler için kermes düzenleniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bütün yurtta yardım seferberliği başladı. Bölgeye giden nakdi ve ayni yardımların yanı sıra vatandaşlar çeşitli projeler düzenleyerek depremzedeler için bağış kampanyaları başlatıyor. Üsküdar'da bulunan yardımseverler ise "İyilikte Buluşuyoruz" diyerek bir kermes düzenliyor.
Organizasyon adına değerlendirmelerini belirten Ayşe Şahinboy Doğan, "Günlerdir hepimiz uykusuz, yüreğimiz ağrılarla, dilimizde duayla haberleri takip ediyoruz. Acımız büyük. İmtihan zor. Şimdi dayanışma zamanıdır, o yüzden bu kermesi bir nebze olsun yaralarımızı birlikte sarmak için düzenliyoruz." şeklinde konuştu.
Bize ne düşer diyerek yola çıktıklarını belirten Billur Tirgil ise, "Biz "elinin emeği" ile ekmeğini kazanan insanlarız. Bu büyük imtihanın içinde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bir güzelliğe teşvik edelim. İyiliği yayalım. İyilikte buluşalım." dedi.
Kermes ve atölyelerden toplanan tüm gelir, İyilikhane Derneği aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelerin ihtiyacı için kullanılacak.
10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri
Geleneksel Motiflerle Çanta Boyama Atölyesi
13:00 – 14:30 / Nurdan Albamya
Dramayla Önyargılardan Kurtulmak
15:30-17:00 / Özgü Güler
Çocuğunun Mizacını Keşfet
18:00-19:30 / Sümeyra Demir
Nakışlı Broş Atölyesi
20:30-21:30 / Yeşim Tonbaz
Kısa Film Okumaları
10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri
Dikiş Tasarım Atölyesi (7-12 Yaş)
13:00-14:30 / Jenny Molendyk Divleli
Kudüs Namaz Çocuk Atölyesi
15:30-17:00 / Nurgül Bahar
Gençlerle Felsefe P4C
18:00-19:30 / Ayşe Şahinboy Doğan
Tiyatro ile Kendini Keşfet (sadece kadınlara özeldir)
20:30-21:30 / Osman Doğan
Oyunculuk Atölyesi
10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri
Geridönüşüm Kâğıt Yapımı Atölyesi (7-12 Yaş)
13:00-14:30 / Tuğba Akbey İnan
İletişim Kasını Geliştirmek
15:30-17:00 / Karagöz Kukla
Karagöz Oynatımı ve Birlikte Tasarlama
18:00-19:30 / M. Ahmet Demir
Suluboya Atölyesi
20:30-21:30 /Ayşe Sevim
Masal Okuma Atölyesi