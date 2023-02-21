İyilikte buluşacaklar: Üsküdar’da depremzedeler için kermes

Programın organizatörlerinden Ayşe Sevim konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan bir şey yapmadan devamlı deprem bölgelerine ait videoları izleyerek hasta oluyor. Deliriyor. Ben bu işe bölgedeki insanlara yardım etmek kadar kendime yardım etmek için de girdim. " dedi. Sevim, "Bizler fil olsak başka bir bölgede depremde zarar gören filler için yola çıkmazdık.

Ama insanız ve insan oluşumuz yakamızı bırakmıyor.

Bize “bir şey yap” diyor."

Böylece ayağa kalkıyoru