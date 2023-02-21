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İyilikte buluşacaklar: Üsküdar’da depremzedeler için kermes

Depremin bıraktığı yıkımın ardından, yeni bir hayat kurmaya çalışan ailelerin barınma ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek adına 100’ü aşkın destekçiyi bir araya getiren “İyilikte Buluşuyoruz” Kermesi 24-26 Şubat arasında Üsküdar’da düzenlenecek. Üç gün sürmesi planlanan programda çeşitli atölyeler de organize edilecek ve toplanan tüm gelir, İyilikhane Derneği aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelerin ihtiyacı için kullanılacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:07 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Üsküdar'da depremzedeler için kermes düzenleniyor.

Üsküdar'da depremzedeler için kermes düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bütün yurtta yardım seferberliği başladı. Bölgeye giden nakdi ve ayni yardımların yanı sıra vatandaşlar çeşitli projeler düzenleyerek depremzedeler için bağış kampanyaları başlatıyor. Üsküdar'da bulunan yardımseverler ise "İyilikte Buluşuyoruz" diyerek bir kermes düzenliyor.

Kolektif biçimde destekçilerin katkılarıyla tasarım
ürünlerden, el yapımı çeyizliklere, çeşitli yemeklerden, kitaplara
kadar
Ayşe Sevim
,
Billur Tirgil
ve
Ayşe Şahinboy Doğan'
ın
İyilikhane Çocuk Derneği
ile birlikte organize ettiği "
İyilikte Buluşuyoruz
" kermesi
24-25-26 Şubatta Üsküdar Muamma Kahvede
yapılacak. Ayrıca bu üç gün boyunca proje destekçilerinden İstanbul Sinema Evi, Z-Gelişim Atölyeleri, Net Yazı, Tiyatro Külliyen ve Tiyatro Ankebut çeşitli atölyeler düzenleyecek.

BÖYLECE AYAĞA KALKIYORUZ

Programın organizatörlerinden Ayşe Sevim konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan bir şey yapmadan devamlı deprem bölgelerine ait videoları izleyerek hasta oluyor. Deliriyor. Ben bu işe bölgedeki insanlara yardım etmek kadar kendime yardım etmek için de girdim. " dedi. Sevim, "Bizler fil olsak başka bir bölgede depremde zarar gören filler için yola çıkmazdık.
Ama insanız ve insan oluşumuz yakamızı bırakmıyor.
Bize “bir şey yap” diyor."
Böylece ayağa kalkıyoru
z. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Organizasyon adına değerlendirmelerini belirten Ayşe Şahinboy Doğan, "Günlerdir hepimiz uykusuz, yüreğimiz ağrılarla, dilimizde duayla haberleri takip ediyoruz. Acımız büyük. İmtihan zor. Şimdi dayanışma zamanıdır, o yüzden bu kermesi bir nebze olsun yaralarımızı birlikte sarmak için düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Bize ne düşer diyerek yola çıktıklarını belirten Billur Tirgil ise, "Biz "elinin emeği" ile ekmeğini kazanan insanlarız. Bu  büyük imtihanın içinde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bir güzelliğe teşvik edelim. İyiliği yayalım. İyilikte buluşalım." dedi.

Kermes ve atölyelerden toplanan tüm gelir, İyilikhane Derneği aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelerin ihtiyacı için kullanılacak.

İyilikte Buluşuyoruz Atölyeleri program takvimi ise şöyle:
24 Şubat Cuma

10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri

Geleneksel Motiflerle Çanta Boyama Atölyesi

13:00 – 14:30 / Nurdan Albamya

Dramayla Önyargılardan Kurtulmak

15:30-17:00 / Özgü Güler

Çocuğunun Mizacını Keşfet

18:00-19:30 / Sümeyra Demir

Nakışlı Broş Atölyesi

20:30-21:30 / Yeşim Tonbaz

Kısa Film Okumaları

25 Şubat Cumartesi

10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri

Dikiş Tasarım Atölyesi (7-12 Yaş)

13:00-14:30 / Jenny Molendyk Divleli

Kudüs Namaz Çocuk Atölyesi

15:30-17:00 / Nurgül Bahar

Gençlerle Felsefe P4C

18:00-19:30 / Ayşe Şahinboy Doğan

Tiyatro ile Kendini Keşfet (sadece kadınlara özeldir)

20:30-21:30 / Osman Doğan

Oyunculuk Atölyesi

26 Şubat Pazar

10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri

Geridönüşüm Kâğıt Yapımı Atölyesi (7-12 Yaş)

13:00-14:30 / Tuğba Akbey İnan

İletişim Kasını Geliştirmek

15:30-17:00 / Karagöz Kukla

Karagöz Oynatımı ve Birlikte Tasarlama

18:00-19:30 / M. Ahmet Demir

Suluboya Atölyesi

20:30-21:30 /Ayşe Sevim

Masal Okuma Atölyesi

#İyilikte Buluşuyoruz
#Kermes
#Üsküdar Muamma
#İnsani yardım
#Kahramanmaraş Depremi
1 saat önce
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İyilikte buluşacaklar: Üsküdar’da depremzedeler için kermes
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