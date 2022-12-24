Gündem İzin aldı diyeni çarparım İmamoğlu bizim de belediye başkanımız
POLİTİKA

İzin aldı diyeni çarparım: İmamoğlu bizim de belediye başkanımız

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından destek için Saraçhane'ye gitmesine ilişkin 'İzin aldı' iddialarına sert tepki gösterdi. Akşener, "Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım?" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzin aldı diyeni çarparım: İmamoğlu bizim de belediye başkanımız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis kararının ardından Saraçhane’de toplanmalarına ilişkin ‘izin aldı’ iddialarına sert tepki gösterdi. Akşener, “Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım?” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NU ARADIM AMA İZİN ALMAK İÇİN DEĞİL

İBB Başkanlığı yaptığı dönemde ceza aldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da destek olduğunu anlatan Akşener, “Sayın Erdoğan, oradan giderken ‘Bu şarkı bitmeyecek.’ dedi, gerçekten bitmedi, şimdi Cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu’nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi, o çerçevenin içine koyarsanız o şarkılar biter. Sayın İmamoğlu’yla ilgili söylemiyorum. O zaman iddialar biter, şamar oğlanına dönersiniz.” ifadelerini kullandı. Akşener, kararın açıklandığı gün saat 11.00’de İYİ Parti’yi ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla görüştüğünü, Kılıçdaroğlu’nu da aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu anlattı.

İMAMOĞLU BİZİM BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Akşener, şunları söyledi: “Yanlış anlaşılmasın izin almak için aramadım. Öyle bir durum yok. Zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Dolayısıyla bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü CHP’nin ve İYİ Parti’nin teşkilatlarının mensuplarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Dolayısıyla orada benim izne ihtiyacım yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım?”

BÖYLE BİR AHMAKLIK HİÇ GÖRMEDİM

Destek için İmamoğlu’nun yanına gitmesine ilişkin Akşener, “Bir kesim, ‘Siyasi nezakete uymuyor.’ dedi. Sonra siyasi saygısızlık, siyasi terbiyesizlik haline döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu’nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi feraset, siyasi irfan, siyasi saygı, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim.” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Partiler birbirlerinin içişleri karışmamalı” sözünü değerlendirdi. Akşener, ‘’Aday seçimi 6’lı masanın liderlerine bırakıldı’’ dedi. “Siz çarşamba günü ‘Bir saniye gecikmedik’ dediniz. O gün Kılıçdaroğlu temasları nedeniyle Almanya’daydı. Siz gider miydiniz böyle bir dava süreci olsaydı?” sorusunu Akşener, “Bu konuda yorum yapmak bir siyasi partinin içişlerine karışmak olur. Yorum yapmayayım, hiç yapmadım bugüne kadar yapmayayım.” yanıtını verdi.

Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı: Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı
GÜNDEM
Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı: Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı

Ahmak çelişkisi: Meral Akşener suç duyurusunda bulunmuş
GÜNDEM
Ahmak çelişkisi: Meral Akşener suç duyurusunda bulunmuş
Üç puanı silindi

Üç puanı silindi

​TFF, Kayserispor'a verilen cezayı açıkladı.
Fenerbahçeyi reddettim

'Fenerbahçe'yi reddettim'

Lucescu, sarı-lacivertli takımdan teklif aldığını söyledi.
Bakan Bilgin duyurdu: 1999dan sonra işe girdilerse EYTyi kapsamayacak

​Karnından çıkanlar şaşırttı: Ağrı şikayetiyle gitti ameliyata alındı.

​Bolu'da cinayet davasında dehşete düşüren itiraflar.

​Yunus ekipleri katıldıkları düğünde halay çekti.

​Savunması 'pes' dedirtti: Yargıtay kararı bozdu.

Hablemitoğlu'na MiT’i kim teklif etti
Gündem

Hablemitoğlu'na MiT’i kim teklif etti

Necip Hablemitoğlu iddianamesini iki soruya cevap bulmak için okumaya başladım. Hablemitoğlu’na MİT Müsteşarlığı’nı kimler teklif etti? Teklif edenler Hablemitoğlu öldürülünce neden bunca yıl sessizliğe büründü, suikastı çözmek için neden çaba göstermediler? İkinci olarak FETÖ, Hablemitoğlu’nu öldürecekse neden başka bir ekip ve başka tetikçilerle çalışma gereği duydu?
Zam yapan ceza alır: Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez
Ekonomi

Zam yapan ceza alır: Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni yılda asgaride ve diğer ücretlerde yapılacak artışları bahane ederek zam yapacakları uyardı. Bakan Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.
İftira değil ön tanıymış
Gündem

İftira değil ön tanıymış

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Savcı, Fincancı'nın terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamını istedi. Hazırlanan iddianamede 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen Fincancı, savunmasında suçlamaları reddederek, "Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.