İzin aldı diyeni çarparım: İmamoğlu bizim de belediye başkanımız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis kararının ardından Saraçhane’de toplanmalarına ilişkin ‘izin aldı’ iddialarına sert tepki gösterdi. Akşener, “Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım?” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NU ARADIM AMA İZİN ALMAK İÇİN DEĞİL

İBB Başkanlığı yaptığı dönemde ceza aldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da destek olduğunu anlatan Akşener, “Sayın Erdoğan, oradan giderken ‘Bu şarkı bitmeyecek.’ dedi, gerçekten bitmedi, şimdi Cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu’nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi, o çerçevenin içine koyarsanız o şarkılar biter. Sayın İmamoğlu’yla ilgili söylemiyorum. O zaman iddialar biter, şamar oğlanına dönersiniz.” ifadelerini kullandı. Akşener, kararın açıklandığı gün saat 11.00’de İYİ Parti’yi ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla görüştüğünü, Kılıçdaroğlu’nu da aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu anlattı.

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İMAMOĞLU BİZİM BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Akşener, şunları söyledi: “Yanlış anlaşılmasın izin almak için aramadım. Öyle bir durum yok. Zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Dolayısıyla bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü CHP’nin ve İYİ Parti’nin teşkilatlarının mensuplarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Dolayısıyla orada benim izne ihtiyacım yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım?”

BÖYLE BİR AHMAKLIK HİÇ GÖRMEDİM

Destek için İmamoğlu’nun yanına gitmesine ilişkin Akşener, “Bir kesim, ‘Siyasi nezakete uymuyor.’ dedi. Sonra siyasi saygısızlık, siyasi terbiyesizlik haline döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu’nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi feraset, siyasi irfan, siyasi saygı, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim.” ifadelerini kullandı.

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CHP’NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Partiler birbirlerinin içişleri karışmamalı” sözünü değerlendirdi. Akşener, ‘’Aday seçimi 6’lı masanın liderlerine bırakıldı’’ dedi. “Siz çarşamba günü ‘Bir saniye gecikmedik’ dediniz. O gün Kılıçdaroğlu temasları nedeniyle Almanya’daydı. Siz gider miydiniz böyle bir dava süreci olsaydı?” sorusunu Akşener, “Bu konuda yorum yapmak bir siyasi partinin içişlerine karışmak olur. Yorum yapmayayım, hiç yapmadım bugüne kadar yapmayayım.” yanıtını verdi.

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