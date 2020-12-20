Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzin belgesi soran polise WhatsApp grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
BURSA

İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi

Bursa'nn Yıldırım ilçesinde Emre K. (35), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüste yolculuk etti. Polis ekiplerine "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

Haber Merkezi DHA
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu.

DHA

Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı’ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi.

DHA

Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı.

Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.’nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., “İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm” diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı.

  • Ekipler, E.K.’ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kız isteme merasimini online yaptılar
GÜNDEM
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kız isteme merasimini online yaptılar


Abone Ol Google News
Dijital İmparatorluklar Çağı

Dijital İmparatorluklar Çağı

​Dünyanın yeni süper gücü ne ABD ne Çin ne de Rusya.
Kendime lanet ediyorum

'Kendime lanet ediyorum'

Sokağa çıkma kısıtlamasında yakalandı, verdiği tepki şaşırttı.
Bardakçıdan Türkçe Kuranlı kadın semazenli sözde Şeb-i Arus düzenleyen İBBye tepki: Sırada İstiklal Mahkemeleri mi var?

Tüyler ürperten görüntüler

Tüyler ürperten görüntüler

İran'da koronavirüs cenazeleri böyle yıkanıyor...

Gaziantep'ten<br>acı haber

Gaziantep'ten
acı haber

Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Avrupa yönünü<br>Türkiye'ye çevirdi

Avrupa yönünü
Türkiye'ye çevirdi

​52 milyon lira bütçeli projede iki bin kişi istihdam edildi.

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

​Temizlik görevlisine söyleyince ortaya çıktı.
Dünyadan<br>haberleri yok!

Dünyadan
haberleri yok!

​Teknoloji ve interneti reddediyorlar...

Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

​Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.