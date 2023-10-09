İzmir açıklarında 197 düzensiz göçmen yakalandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. Türkiye’ye arabuluculuk için çağrı yaptığını belirten Blinken, “Ateşkesi savunmasını teşvik ettim” dedi.