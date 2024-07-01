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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

07:56 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.


Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.


Öte yandan Çeşme ilçesi Karaada'da düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri, botu ve dalış timi görevlendirildi.

Ekipler, ada üzerinde tespit edilen 9'u çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.


Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




#Çeşme
#Dikili
#göçmen
#Sahil Güvenlik
27 dakika önce
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