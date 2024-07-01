İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir şırdancıda sanayi tüpü patladı. 5 kişi hayatını kaybederken 63 kişi yaralandı. 11 binanın hasar aldığı cadde savaş alanına döndü. Bölgede dün semt pazarının olması da patlamadan etkilenenlerin sayısını artırdı. İzmir Valisi Süleyman Elban, bir tadilat olmadığını lokantanın faal olduğunu açıkladı.