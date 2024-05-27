|
Gündem

İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

07:03 - 27/05/2024 lundi
AA
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.


Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında da görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 7 düzensiz göçmeni kurtardı.


Urla açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botta 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#Urla
#Çeşme
#Sahil Güvenlik
#Karaburun
#düzensiz göçmen
il y a 8 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı