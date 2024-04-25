İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre; Trakya; Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batı kesimleri ile Marmara'nın doğusu yağmurlu olacak. 44 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun çöl tozu etkili olacak. Uzmanlar çöl tozlarına karşı maske takılması yönünde uyarıda bulunurken ülke genelinde il il hava durumu ise şu şekilde..