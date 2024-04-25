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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yarı batık vaziyetteki lastik bottan ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

07:59 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Kurtarılan göçmenler karaya çıkarıldı
Kurtarılan göçmenler karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, iki lastik bottaki 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.


Su alan yarı batık bottaki 17 göçmen kurtarıldı


Karaburun ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.


Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yarı batık vaziyetteki lastik bottan ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.


Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




#İzmir
#Göçmen
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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