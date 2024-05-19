İzmir açıklarında 56 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir'den 2 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan iki genç kızın, en son Denizli'de görüldüğü iddia edildi. Kızı için Denizli'de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi