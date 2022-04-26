İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Hayat

Altı dakikada başlayıp biten kelimeler

Vaize Fatma Bayram’ın yazı çalışması için altı dakikada başlayıp bitirdiği kelimelerden oluşan kitabı ‘Altı Dakika’, Kaknüs Yayınları’ndan çıktı. Rastgele kelimeler seçilerek zihni boşaltmak amacı taşıyan bu teknik, asıl yazıya geçiş için kalemi hazırlamaya yarar esasında. Amacı bir kitap oluşturmak değildir. Zihnin kusma taşı olarak niteleyen Bayram, “Başlangıçta sadece yazıya geçiş için bir egzersiz olarak düşünülen bu iş, peşini bırakmayınca kendisi bir kitaba dönüştü” diyor.