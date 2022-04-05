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Gündem İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen daha yakalandı
İZMİR

İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen daha yakalandı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi AA
İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen daha yakalandı
İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen daha yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik mobil radarı, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen fark etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında 1 saat sonra yine lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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