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İzmir açıklarında göçmen operasyonu: Lastik botta yakalandılar

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

07:47 . 3/09/2023 Pazar
AA
35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 düzensiz göçmen yakalandı

35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik botlar içerisindeki 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#Dikili
#düzensiz göçmen
#Foça
#İzmir
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#Seferihisar
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