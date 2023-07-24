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İzmir açıklarında tespit edildi ekipler sevk edildi: Lastik botta çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerin hareket halindeyken durdurdukları botta 14 göçmen yakaladı.

18:01 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı (Arşiv)

İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı (Arşiv)

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 14 göçmen yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#düzensiz göçmen
#İzmir
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
1 saat önce
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