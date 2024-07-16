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İzmir Bergama'da orman yangını: 6 uçak 11 helikopter ve çok sayıda ekip müdahale ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

16:32 - 16/07/2024 Salı
AA
Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.
Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.



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